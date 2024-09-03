Зеленський і Трюдо обговорили потреби України в ППО і броньованій техніці

Також ішлося про спільну роботу в межах коаліції дронів.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою канадського уряду Джастіном Трюдо.

За словами Президента, йшлося про потреби України в ППО і броньованій техніці, також зупинилися на спільній роботі в межах коаліції дронів та на реалізації двосторонньої безпекової угоди.

Зеленський розповів Трюдо про наслідки російського обстрілу Полтави 3 вересня і закликав посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та засобів для ударів по військових об’єктах на території РФ.

Також лідери обговорили підготовку тематичної конференції щодо звільнення полонених та депортованих осіб. Захід має відбутися в Канаді.