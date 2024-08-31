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Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова

Офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Фото: EPA/UPG

Постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця натякнув на можливу смерть глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Про це Кислиця написав у соцмережі Х.

“Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище... Дехто каже, що він уже дав вічного хропака (kicked the bucket), та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних…” – написав Кислиця.

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