Керівник "Української бронетехніки" Бельбас: уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників озброєння

Керівник "Української бронетехніки" Владислав Бельбас вважає, що уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників озброєння. Про це він написав в колонці для "Української правди". "Довготермінові (трирічні) контракти, про які так багато говорилося на всіх рівнях і які дійсно потрібні виробникам. Станом на сьогодні жоден з укладених трирічних контрактів не профінансовано. Фактично, ці документи в нинішніх умовах – не більше, ніж листок паперу, бо всі вони укладені без взяття фінансових зобов'язань. Згідно чинного законодавства, фінансові зобов'язання неможливо взяти на 2-3 роки, а лиш в межах чинного бюджету", – вказує Бельбас. Також Гендиректор "Української бронетехніки" пише про інші проблеми, які виникають у вітчизняних виробників військової техніки. Так, наприклад, "міною сповільненої дії" є неможливість отримання постачальницької винагороди чи прибутку виробника до повного виконання контракту – в умовах відсутності експорту це призводить не тільки до стагнації діючих великих підприємств (насамперед приватних), а й до вибивання малих виробників з інноваційними продуктами, які фінансуються власними оборотними коштами.