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Керівник "Української бронетехніки" Бельбас: уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників озброєння Пресреліз

Він також розкритикував неможливість отримання прибутку до повного виконання контракту.

Керівник "Української бронетехніки" Бельбас: уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників озброєння
Владислав Бельбас
Фото: пресслужба Української бронетехніки

Керівник "Української бронетехніки" Владислав Бельбас вважає, що уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників озброєння.    Про це він написав в колонці для "Української правди".  "Довготермінові (трирічні) контракти, про які так багато говорилося на всіх рівнях і які дійсно потрібні виробникам. Станом на сьогодні жоден з укладених трирічних контрактів не профінансовано. Фактично, ці документи в нинішніх умовах – не більше, ніж листок паперу, бо всі вони укладені без взяття фінансових зобов'язань. Згідно чинного законодавства, фінансові зобов'язання неможливо взяти на 2-3 роки, а лиш в межах чинного бюджету", – вказує Бельбас.    Також Гендиректор "Української бронетехніки" пише про інші проблеми, які виникають у вітчизняних виробників військової техніки. Так, наприклад, "міною сповільненої дії" є неможливість отримання постачальницької винагороди чи прибутку виробника до повного виконання контракту – в умовах відсутності експорту це призводить не тільки до стагнації діючих великих підприємств (насамперед приватних), а й до вибивання малих виробників з інноваційними продуктами, які фінансуються власними оборотними коштами.

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