Київ заборонив особам, які сплачують податки в РФ, оформлювати землю комунальної власності в столиці

Тепер потрібно надавати гарантії відсутності перебування під контролем російських фізичних та юридичних осіб.

Київрада підтримала проєкт рішення про заборону оформлювати земельні ділянки комунальної власності тим бізнесам та особам, які сплачують податки в країні-агресорці, а також тим, хто під санкціями. Про це повідомив співголова фракції УДАР в Київраді Дмитро Білоцерковець.

"Ті, хто платять податки в російський бюджет, мають обирати – вести бізнес в Україні чи в країні-терористі! Це ініціатива фракції «УДАРу Віталія Кличка» в Київраді. І цю ініціативу сьогодні підтримала Київрада. Згідно з рішенням, Київ забороняє особам, які сплачують податки у росії, оформлювати земельні ділянки комунальної власності в столиці. А також підсанкційним особам", – повідомив Дмитро Білоцерковець.

Він зазначив, що ті, хто бажає взяти комунальні ділянки в оренду, мають подати до Департаменту земельних ресурсів КМДА гарантійні листи щодо відсутності перебування під прямим або опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб Росії.

Тим, хто збреше, анулюють право на користування комунальними земельними ділянками.