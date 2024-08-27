Зеленський заявив, що хотів би, щоб Польща передала Україні свої МіГи

За словами президента, тоді не потрібно буде витрачати час на навчання пілотів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єром Дональдом Туском щодо передачі Україні радянських винищувачів МіГ.

Про це глава держави заяви на брифінгу 27 серпня.

"Є конкретне питання. Нам потрібні дуже ваші (польські-ред.) МіГи. Ваші літаки, бо там гарна авіоніка і ми не будемо витрачати час на тренування наших пілотів", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна знає про кількість наявних літаків та поки що позитивного рішення немає.

"Я піднімав це питання і з Анжеєм (Дудою-ред.), і з Дональдом Туском... І ми на всіх рівнях це піднімали. Поки що немає позитивного рішення, на жаль. Тобто я б зосередився на цьому рішенні – це ці літаки", – прокоментував президент.