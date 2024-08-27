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"Євросолідарність" вимагає розглянути законопроєкт про регулювання Telegram

Партія розкритикувала позицію влади. 

"Євросолідарність" вимагає розглянути законопроєкт про регулювання Telegram
народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко
Фото: надано Аліною Загоруйко

Партія "Європейська солідарність" розкритикувала позицію української влади стосовно месенджера Telegram, співзасновника якої днями затримали у Франції.

У заяві пресслужби політсили зазначили, що після арешту Павла Дурова у Парижі "вся машина російської державної пропаганди включилася на його захист, називаючи його одним із надзвичайно важливих елементів для війни проти України, а саме "начальником связи СВО". В "ЄС" вважають, що росіяни в такий спосіб цілком прозоро визнали співпрацю Дурова і його інструментів – Телеграму і ВКонтактє – з російським режимом. "Ми вимагаємо, аби на наступному засіданні парламент щонайменше розглянув законопроєкт нашої команди щодо регулювання месенджера Телеграм в частині прозорості роботи та фінансування. Цей крок є сьогодні мінімальним для захисту національних інтересів в інформаційній сфері", – йдеться у заяві. 

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