"Євросолідарність" вимагає розглянути законопроєкт про регулювання Telegram

Партія "Європейська солідарність" розкритикувала позицію української влади стосовно месенджера Telegram, співзасновника якої днями затримали у Франції.

У заяві пресслужби політсили зазначили, що після арешту Павла Дурова у Парижі "вся машина російської державної пропаганди включилася на його захист, називаючи його одним із надзвичайно важливих елементів для війни проти України, а саме "начальником связи СВО". В "ЄС" вважають, що росіяни в такий спосіб цілком прозоро визнали співпрацю Дурова і його інструментів – Телеграму і ВКонтактє – з російським режимом. "Ми вимагаємо, аби на наступному засіданні парламент щонайменше розглянув законопроєкт нашої команди щодо регулювання месенджера Телеграм в частині прозорості роботи та фінансування. Цей крок є сьогодні мінімальним для захисту національних інтересів в інформаційній сфері", – йдеться у заяві.