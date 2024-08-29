Зустріч міністрів фінансів Єврозони у Будапешті може не відбутися через “любов Угорщини до Росії”

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер та його колеги з Естонії, Фінляндії та Литви заявили, що бойкотують засідання, навіть якщо воно відбудеться.

Зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті 13 вересня може бути скасована через все більше незадоволення “любов’ю Угорщини до Росії”, пише Politico з посиланням на джерела.

Міністр державних витрат Ірландії Пасхал Донохью, який головує на зустрічі, до наступного тижня вирішить, чи відбудеться зібрання.

“Переговори між міністрами фінансів зазвичай відбуваються раз на місяць, але двічі на рік у країні, яка головує в ЄС. Невдовзі після того, як Угорщина взяла кермо влади в липні, прем’єр-міністр Віктор Орбан, друг президента Росії Володимира Путіна, відвідав Київ, Москву, Пекін і Вашингтон для самопроголошених “мирних місій”. Він без дозволу заявив, що представляє ЄС”, ‒ нагадує видання.

Кілька міністрів уже повідомили, що вони не візьмуть участь у зустрічі, навіть якщо вона, зокрема міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер та його колеги з Естонії, Фінляндії та Литви.

У липні кілька країн бойкотували зустрічі міністрів у Будапешті, називаючи це помстою за візити Орбана.

Європейська комісія заявила, що її високопосадовці не братимуть участі в жодній із зустрічей під час шестимісячного головування Угорщини, яке триватиме до кінця року.

Під час відкритої зустрічі міністрів фінансів ЄС у липні кілька міністрів критикували Орбана за зустріч з Путіним і відсутність пріоритетності допомоги Україні.

Перед Єврогрупою заплановано кілька зустрічей на рівні міністрів. Зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС відбудуться цього тижня в Брюсселі замість Будапешта після того, як глава дипломатичної служби ЄС переніс місце їхнього проведення.