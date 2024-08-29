Печерський райсуд обрав нардепу Дмитруку запобіжний захід

29 серпня слідчий суддя задовольнив Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання Генерального прокурора та обрав нардепу Артему Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У відомстві зазначили, що ухвалу і відповідну постанову про оголошення Дмитрука у розшук скерують до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції.

Нацпол має організувати внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу для виставлення так званого "червоного оповіщення". Тоді ініціюють затримання підозрюваного за межами України для подальшої екстрадиції.