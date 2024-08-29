Печерський райсуд обрав нардепу Дмитруку запобіжний захід

29 серпня слідчий суддя задовольнив Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання Генерального прокурора та обрав нардепу Артему Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
У відомстві зазначили, що ухвалу і відповідну постанову про оголошення Дмитрука у розшук скерують до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції.
Нацпол має організувати внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу для виставлення так званого "червоного оповіщення". Тоді ініціюють затримання підозрюваного за межами України для подальшої екстрадиції.
- 29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян нардепа Дмитрука.
- Крім того Бюро викликало його на допит 29 та 30 серпня.
- Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу, 24 серпня. Крім того, за даними видання "Українська правда", того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.
- 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся".
- Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що депутата пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.
- Підозрюваний фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
- Напередодні Генпрокурор Костін закликав Дмитрука повернутися в Україну і прийти до слідчого.