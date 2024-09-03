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​Арахамія: цього тижня понад 50% штатної чисельності уряду зазнає змін

Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня, додав депутат.

​Арахамія: цього тижня понад 50% штатної чисельності уряду зазнає змін
Давид Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Керівник фракції "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія повідомив про "велике перезавантаження уряду", на яке можна очікувати цього тижня. 

За його словами, понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнає змін. 

"Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09", - зазначив депутат.

  • 3 вересня стало відомо, що до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів, а також голови Фонду державного майна.
  • Йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, і глави ФДМ Віталія Коваля.
  • За інформацією нардепа Ярослава Железняка, цього тижня "вірогідно будуть" кадрові зміни в уряді. Йдеться про точкові зміни, а не перезавантаження всього Кабміну разом із його керівником, що неможливо під час воєнного стану. 
  • Деяких міністрів просто відправлять у відставку, деяких – для того, щоб потім призначити на нову посаду.
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