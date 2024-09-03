​Арахамія: цього тижня понад 50% штатної чисельності уряду зазнає змін

Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня, додав депутат.

Керівник фракції "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія повідомив про "велике перезавантаження уряду", на яке можна очікувати цього тижня.

За його словами, понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнає змін.

"Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09", - зазначив депутат.