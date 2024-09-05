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15 років тюрми отримав коригувальник ударів Росії по Запоріжжю

Серед пріоритетних цілей окупантів були оборонні заводи і пункти базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

15 років тюрми отримав коригувальник ударів Росії по Запоріжжю
затримання зрадника у Запоріжжі

15 років ув'язнення отримав російський агент, котрий розвідував локації Сил оборони поблизу передової та коригував повітряні удари РФ по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед пріоритетних цілей ворога були також оборонні заводи і пункти базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

Як нагороду за "співпрацю" росіяни обіцяли уродженцю Запоріжжя "посаду" в разі окупації обласного центру.

За матеріалами справи зрадник планував вступити до лав так званих "розстрільних загонів", щоби вбивати українських патріотів.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час спецоперації у серпні 2022 року. Під обшуків у нього виявили банківську картку, на яку росіяни перераховували кошти, а також телефон для зв’язку з окупантами.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив покарання у виді 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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