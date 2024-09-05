Зеленський впевнений, що Путін “нікуди не подінеться” від своєї відповідальності за злочини проти українців

"Якщо комусь здається, що все так і залишиться, ми тихенько так закінчимо війну і не буде ніякої зайвої відповідальності, то я хочу всіх заспокоїти ‒ відповідальність буде".

Лідер Росії Володимир Путін нікуди не подінеться від своєї відповідальності за злочини, скоєні проти українців.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу NBC.

“Він вбив багато людей, скалічив життя багатьох людей. Якщо комусь здається, що все так і залишиться, буде сприйнято нормально, ми тихенько так закінчимо війну і не буде ніякої зайвої відповідальності, то я хочу всіх заспокоїти ‒ відповідальність буде. У будь-якому випадку”, ‒ сказав він.

Зеленський зазначив також, що те, що Монголія, яка попри членство у Міжнародному кримінальному суді не затримала Путіна, не поважає міжнародне право, не означає, що він уникне відповідальності.

“Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Монголія демонструє більше поваги до вбивці, ніж міжнародного права. Ось про що це говорить. Але це не значить, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то ця чи інша людина не буде відповідальною. Бо більшість країн буде чекати на відповідальність і вона однаково буде”, ‒ додав президент.