​У Житомирській області перейменують ще 348 вулиць, - голова ОВА

У Житомирській області планують перейменувати ще 348 вулиць.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"Ми створили комісію, яка з урахуванням пропозицій громадськості розробила перелік вулиць, які підлягають перейменуванню, та список пам'ятників і пам'ятних знаків, які необхідно перенести з публічного простору. Планується перейменувати 348 вулиць", - сказав він.
Також, за його словами, визначено 40 об'єктів культурної спадщини, пам'ятників і пам'ятних знаків, які містять пропаганду російської імперської політики і підлягають демонтажу.
Зазначену вище комісію було створено за рішенням очільника ОДА в липні цього року.
- 21 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", який 21 квітня 2023 року був підписаний президентом. Серед іншого, він регулює питання перейменування топонімів та демонтажу пам’ятників.
- Закон передбачає кілька етапів процесу деколонізації. Починаючи з 27 липня 2023 року, місцеві ради мали шість місяців, аби вилучити з публічного простору назви та пам’ятники, присвячені російським імперським діячам та географічним об’єктам. Повідомлялося, що якщо місцеві ради не виконають норми закону, такі повноваження перейдуть до голів громад, які повинні зробити це протягом наступних 3 місяців - з 27 січня до 27 квітня 2024 року.
- Якщо і голови громад не усунуть символіку російської імперської політики, то цю функцію виконають обласні адміністрації протягом наступних трьох місяців. Кінцевою датою реалізації вимог є 27 липня 2024 року. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Уповільнена деколонізація".
- Зазначимо, що декомунізація в Україні почалася ще в 2015 році. Вона також передбачала перейменування.