​У Житомирській області перейменують ще 348 вулиць, - голова ОВА

Також комісія визначила 40 пам'ятників, що які містять пропаганду російської імперської політики і підлягають демонтажу.

У Житомирській області планують перейменувати ще 348 вулиць.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ми створили комісію, яка з урахуванням пропозицій громадськості розробила перелік вулиць, які підлягають перейменуванню, та список пам'ятників і пам'ятних знаків, які необхідно перенести з публічного простору. Планується перейменувати 348 вулиць", - сказав він.

Також, за його словами, визначено 40 об'єктів культурної спадщини, пам'ятників і пам'ятних знаків, які містять пропаганду російської імперської політики і підлягають демонтажу.

Зазначену вище комісію було створено за рішенням очільника ОДА в липні цього року.