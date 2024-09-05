Головне за ніч та ранок четверга, 5 вересня: атака шахедів на Київ, кандидатури нових урядовців

Нічна повітряна атака, 138 бойових зіткнень , бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, російські дрони в небі Білорусі.

Цієї ночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" з території окупованого Криму та 78 ударними БпЛА Shahed з Курська, Єйська, Приморсько-Ахтарська.

Захисникам вдалося збити 60 ударних дронів. Ще два повернулися в Росію, один полетів у Білорусь, а 15 були втрачені локаційно, імовірно, під впливом РЕБ, повідомили в Telegram Повітряних сил. "До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Сьогодні вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку і знову намагалися атакувати Київ ударними дронами, повідомила Київська міська військова адміністрація.

На територію України ворожі безпілотники почали залітати ще ввечері, близько 22-ї години, з південного та східного напрямків. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, а також Київ.

У столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона понад 9 годин.

У Київській області внаслідок падіння уламків ворожих дронів пошкоджені шість будинків.

Окрім того, є пошкодження авто та господарчої будівлі, побиті вікна в багатоквартирному будинку. У трьох районах області горіла трава, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (14 ракет), 72 авіаударів (100 КАБ), здійснила понад 4100 обстрілів, зокрема 107 – з реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 27 атак неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.

На Покровському напрямку захисники відбили 52 атаки окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Новогродівка, Селидове, Миколаївка та Миролюбівка.

На Курахівському оборонці зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки і Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 621 550 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту кандидатури восьми міністрів. Про це представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив вночі у Telegram.

Подання від голови уряду надійшло "за пропозицією депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ», яка діє на правах коаліції". Ольгу Стефанішину Шмигаль вніс на призначення віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністром юстиції України.

Заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу – віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України.

Про інші кандидатури – в новині.

Візит Володимира Путіна до Монголії завдав удару по всій системі міжнародного кримінального права. Але трагедії з цього робити непотрібно, а наслідки рішення відчуватиме Монголія, яка поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність. Путін використав цілу країну як інструмент геополітичної гри, сказав генеральний прокурор Андрій Костін під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" "Покарати зло: Римський статут і перезапуск міжнародного права".

Треба пам'ятати, що ратифікантів Римського статуту – 125 країн, і серед них є й ті, які нічого не можуть зробити, якщо російський керманич захоче туди поїхати. Костін вважає, що обрання Монголії у Путіна було свідомим – це "звичайна країна зі звичайним рівнем демократії".

"Реакція, безумовно, буде. Розумію, що є переживання, що Путін може поїхати в Бразилію на G20 у цьому році. Але це не означає, що це буде так просто. Є інші члени «Великої двадцятки», не думаю, що всі з них будуть раді бачити Путіна хоч у Бразилії, хоч в іншій країні. Не думаю, що цей випадок підриває довіру до механізму, але це говорить про те, що сама система міжнародного права знаходиться під постійною загрозою. Путін фактично показав, що можна нехтувати системою міжнародного права", – сказав український генпрокурор.

За даними білоруських спостерігачів, під час нічної атаки росіян по території України з використанням ударних безпілотників типу "шахед" щонайменше два дрони залетіли з Чернігівської області у повітряний простір Білорусі.

Як пише OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн", через БпЛА країна-поплічниця Росії підіймала винищувачі. Більш того – над Гомелем відбулася бойова робота. Місцеві жителі чули вибухи, а на відео, поширених в мережі, видно, що "шахеди" було збито.

Ймовірно, дрони збилися зі свого маршруту завдяки роботі українських засобів радіоелектронної боротьби. Українські інтернет-ЗМІ жартують, що Білорусь виявилася першою державою, яка допомагає Україні збивати російські дрони – поки Польща та інші західні союзники зволікають з ухваленням такого рішення.

Організатор теледебатів кандидатів у президенти США телеканал ABC News оприлюднив погоджені з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс правила проведення заходу, запланованого на 10 вересня.

Дебати відбуватимуться у Національному конституційному центрі Філадельфії. Присутність глядачів не передбачена. Модераторами виступлять ведучі Девід М'юїр та Лінсі Дейвіс.

Загальна тривалість етеру становитиме 90 хвилин, під час яких заплановано дві комерційні паузи. Спілкуватися зі своїми штабами під час реклами кандидатам заборонено. Так само не можна використовувати записи чи суфлер.

Відповіді мають тривати не більше двох хвилин, ще одну дають на репліки, реакції та уточнення. Вступне слово не передбачене, наприкінці дебатів політики зможуть підсумувати свій меседж у двохвилинній промові.

Докладніше – в новині.

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