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Росія атакувала 78 ударними БпЛА і балістикою

Захисники збили 60 дронів, ще два повернулися назад до Росії, один полетів на Білорусь, а 15 були локаційно втрачені. 

Цієї ночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" з території окупованого Криму та 78 ударними БпЛА Shahed з Курська, Єйська, Приморсько-Ахтарська. 

Захисникам вдалося збити 60 ударних дронів. Ще два повернулися в Росію, один полетів у Білорусь, а 15 були втрачені локаціно, імовірно, під впливом РЕБ, повідомили в Telegram Повітряних сил.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні. 

Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Фото: Повітряні сили

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

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