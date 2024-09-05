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Голова Мінветеранів Порхун заявив, що переходить до Офісу президента

На яку саме посаду, він не уточнив.

Голова Мінветеранів Порхун заявив, що переходить до Офісу президента
Олександр Порхун
Фото: armyinform.com.ua

Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун переходить працювати в Офіс президента.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Президент довірив мені посаду в Офісі президента. Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України!", - написав Порхун.

Яку саме посаду обійматиме, він не уточнив.

Раніше про перехід до ОП також Ірина Верещук, яку сьогодні Рада звільнила з посади віцепрем'єрки-міністерки реінтеграції окупованих територій. Відомо, що вона стане заступницею Андрія Єрмака. 

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