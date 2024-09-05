Зайняті землі Курщини є лише початком операції, це частина плану перемоги України, ‒ Зеленський

Україна буде утримувати зайняті землі Курської області Росії, оскільки це є частиною плану перемоги у війні. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу NBC.

“Курщина ‒ це крок більшої військово-політичної чи військово-дипломатичної, якщо ваша ласка”, ‒ сказав він.

Водночас Зеленський підкреслив, що нам не потрібна російська територія.

“Наша операція спрямована на те, щоб відтворити нашу територіальну цілісність. Нам непотрібні їхні люди, їхні цивільні. Ми беремо у полон військових лише для того, аби обміняти на наших. Ми не хочемо туди приносити наше українське життя. Ця операція посилює нашу державу. Але це не значить, що ми будемо міняти одну територію на іншу”, ‒ зазначив український лідер.

На запитання про наступні кроки Зеленський відповів, що “те що ви бачили ‒ це частина нашого задуму”.

“Чи є план захопити більше територій. Я не можу про це говорити. Це лише початок нашої курської операції. Успіх дуже близький до здивування”, ‒ сказав президент.

Зеленський розповів також, як виникла ідея операції. “У нас було розуміння від наших розвідок, що Росія планує робити буферну зону вглиб нашої держави. Відкрито про це говорили Путін та його оточення. Ми зрозуміли, що вони не зупиняться. Прорив на Харківщині ми змогли їх зупинити і не дали окупувати Харків. Були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі. Сумщина, Чернігівщина, для нас був би цілком серйозний виклик. І вони не відмовилися від цих планів. Тому нам потрібно було провести операцію, щоб буферну зону робили не вони у нас, а ми у них. Щоб ми не відбивали їх атаки, як це було у Харкові, втрачаючи території і людей, а навпаки робити щось неочікуване”, ‒ пояснив Зеленський.

“У нас було розуміння, що у разі, коли вони проб’ють кордон на Сумщині, це навпроти Курщини, ми будемо дуже довго їх зупиняти, а щоб витіснити потрібно мати перевагу у людях та зброї. І не факт, що вона буде. Тому ми зробили превентивний удар”, ‒ додав він.

Зеленський підкреслив: все що відбувається на Курщині ‒ це не імпровізація, “це чітка операція, це частина операції”.

Президент розповів, що США завчасно про інформацію не повідомили не тому, що це питання недовіри. “Ми нікого не інформували. І це не питання недовіри. Ми не інформували багато інституцій всередині нашої держави. І розвідка не знала, я скоротив максимально коло людей, які про неї знали. Це війна і витік інформації постійний. Багато людей, багато інформації і є можливість витоку. У нас були проблеми перед південною інформацією більше року тому. Всі знали про цю операцію, наші партнери і росіяни. Росіяни знали деталі нашої операції”, ‒ підкреслив Зеленський.

Вчора Зеленський заявив, що "всі визначені цілі Курської операції реалізовуються".

Операція на Курщині