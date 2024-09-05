Зайняті землі Курщини є лише початком операції, це частина плану перемоги України, ‒ Зеленський

Україна буде утримувати зайняті землі Курської області Росії, оскільки це є частиною плану перемоги у війні. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу NBC.
“Курщина ‒ це крок більшої військово-політичної чи військово-дипломатичної, якщо ваша ласка”, ‒ сказав він.
Водночас Зеленський підкреслив, що нам не потрібна російська територія.
“Наша операція спрямована на те, щоб відтворити нашу територіальну цілісність. Нам непотрібні їхні люди, їхні цивільні. Ми беремо у полон військових лише для того, аби обміняти на наших. Ми не хочемо туди приносити наше українське життя. Ця операція посилює нашу державу. Але це не значить, що ми будемо міняти одну територію на іншу”, ‒ зазначив український лідер.
На запитання про наступні кроки Зеленський відповів, що “те що ви бачили ‒ це частина нашого задуму”.
“Чи є план захопити більше територій. Я не можу про це говорити. Це лише початок нашої курської операції. Успіх дуже близький до здивування”, ‒ сказав президент.
Зеленський розповів також, як виникла ідея операції. “У нас було розуміння від наших розвідок, що Росія планує робити буферну зону вглиб нашої держави. Відкрито про це говорили Путін та його оточення. Ми зрозуміли, що вони не зупиняться. Прорив на Харківщині ми змогли їх зупинити і не дали окупувати Харків. Були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі. Сумщина, Чернігівщина, для нас був би цілком серйозний виклик. І вони не відмовилися від цих планів. Тому нам потрібно було провести операцію, щоб буферну зону робили не вони у нас, а ми у них. Щоб ми не відбивали їх атаки, як це було у Харкові, втрачаючи території і людей, а навпаки робити щось неочікуване”, ‒ пояснив Зеленський.
“У нас було розуміння, що у разі, коли вони проб’ють кордон на Сумщині, це навпроти Курщини, ми будемо дуже довго їх зупиняти, а щоб витіснити потрібно мати перевагу у людях та зброї. І не факт, що вона буде. Тому ми зробили превентивний удар”, ‒ додав він.
Зеленський підкреслив: все що відбувається на Курщині ‒ це не імпровізація, “це чітка операція, це частина операції”.
Президент розповів, що США завчасно про інформацію не повідомили не тому, що це питання недовіри. “Ми нікого не інформували. І це не питання недовіри. Ми не інформували багато інституцій всередині нашої держави. І розвідка не знала, я скоротив максимально коло людей, які про неї знали. Це війна і витік інформації постійний. Багато людей, багато інформації і є можливість витоку. У нас були проблеми перед південною інформацією більше року тому. Всі знали про цю операцію, наші партнери і росіяни. Росіяни знали деталі нашої операції”, ‒ підкреслив Зеленський.
Вчора Зеленський заявив, що "всі визначені цілі Курської операції реалізовуються".
Операція на Курщині
- 6 серпня Київ розпочав вторгнення в Курську область, у той час як російські війська продовжують наступ на стратегічний центр Покровськ на сході України.
- Вторгнення обговорювалося на засіданні Ради НАТО-Україна. Засідання було скликано Києвом на тлі найбільшої хвилі російських повітряних атак. Росія назвала Курську операцію "великою провокацією" і заявила, що відповість на неї.
- Деякі військові стратеги та солдати поставили під сумнів Курську операцію, стверджуючи, що головнокомандувач Олександр Сирський направляє дорогоцінні резерви живої сили та техніки на новий фронт, у той час як Росія користується послабленими оборонними лініями України на східному фронті, щоб просуватися вперед. Росія вивела кілька тисяч військ з України у відповідь на вторгнення, але посилила напади на свою головну ціль ‒ Покровськ, критично важливий логістичний центр для українських операцій на Донеччині.
- Інші схвалили цей крок, сказавши, що Україні потрібно “розіграти джокера”, щоб змінити імпульс війни. Так, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі вважає, що Україна не могла дозволити собі просто намагатися виграти час, кидаючи більше людей на лінії оборони.
- Раніше деякі західні ЗМІ почали стверджувати, що Курська операція не призвела до очікуваного сповільнення просування окупантів на Донбасі, адже російська армія вирішила не перекидати сили з цього напрямку на захист своєї території.
- Видання The Wall Street Journal писало, що операція у Курській області стала несподіванкою не лише для росіян, але й українських військових.