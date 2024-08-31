WSJ: Операція у Курській області стала несподіванкою не лише для росіян, але й українських військових

План головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо наступу на Курську область Росії став несподіванкою не лише для Москви, але й українських військових, йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

“Генерал Олександр Сирський засвоїв уроки з попереднього контрнаступу України та тримав російське вторгнення у Росію в секреті. Вищий військовий командувач України зібрав старших офіцерів на таємну нараду наприкінці липня, де він оприлюднив зухвалий план відродити військові зусилля України”, ‒ зазначає видання.

Сирський заявив, що “українська армія поміняється ролями з Москвою”, почавши “перше масштабне вторгнення в Росію з часів Другої світової війни”.

Вторгнення збентежило президента Росії Володимира Путіна, підняло бойовий дух українців після року виснажливої оборонної війни і показало США та іншим прихильникам, що “Україна ще може боротися”.

“Ми розвіяли міф про те, що Росія є непереможною країною. Ми зробили те, чого ніхто не робив 80 років”, ‒ сказав в інтерв'ю WSJ підполковник Артем Холодкевич.

Наразі вторгнення перевернуло наратив війни, повернувши Україну до наступу. Водночас видання вважає, що успіх операції визначатиметься низкою факторів:

чи наступ на території РФ призведе до тривалих здобутків чи більших втрат на полі бою,

чи отримає Київ політичні дивіденди, які принесуть більше військової підтримки з боку США та їхніх союзників,

чи зміцнить операція позицію України на майбутніх мирних переговорах.

Операція триває четвертий тиждень і досі є успішною, хоча Росія надіслала у регіон підкріплення. Українські військові зазначають ‒ щонайменше 2000 російських військових притиснуті до річки, а неодноразові спроби допомогти їм за допомогою понтонних мостів зазнали невдачі.

Полярні позиції щодо курської операції

Деякі військові стратеги та солдати поставили під сумнів Курську операцію, стверджуючи, що Сирський направляє дорогоцінні резерви живої сили та техніки на новий фронт, у той час як Росія користується послабленими оборонними лініями України на східному фронті, щоб просуватися вперед. Росія вивела кілька тисяч військ з України у відповідь на вторгнення, але посилила напади на свою головну ціль ‒ Покровськ, критично важливий логістичний центр для українських операцій на Донеччині.

Інші схвалили цей крок, сказавши, що Україні потрібно “розіграти джокера”, щоб змінити імпульс війни. Так, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі вважає, що Україна не могла дозволити собі просто намагатися виграти час, кидаючи більше людей на лінії оборони. “Ні в кого немає достатньо ресурсів, щоб зробити все. Постійно доводиться визначати пріоритети ‒ де ризикнути”, ‒ заявив військовий.