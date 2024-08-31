ППО збила вночі 24 російські дрони, 25 впали самостійно, ‒ Повітряні сили

Ворог також вдарив по України балістичною та зенітними ракетами.

У ніч на 31 серпня ворог вдарив по Україні балістичною ракетою “Іскандер-М” із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними безпілотниками Shahed із Курської області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Унаслідок протиповітряного бою збито:

24 дронів Shahed,

25 безпілотників – локаційно втрачені (упали самостійно).

Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.