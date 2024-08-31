Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО збила вночі 24 російські дрони, 25 впали самостійно, ‒ Повітряні сили

Ворог також вдарив по України балістичною та зенітними ракетами.

ППО збила вночі 24 російські дрони, 25 впали самостійно, ‒ Повітряні сили
Рештки іранського БПЛА Shahed-136
Фото: mil.in.ua

У ніч на 31 серпня ворог вдарив по Україні балістичною ракетою “Іскандер-М” із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними безпілотниками Shahed із Курської області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Унаслідок протиповітряного бою збито: 

  • 24 дронів Shahed, 
  • 25 безпілотників – локаційно втрачені (упали самостійно). 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies