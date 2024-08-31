За минулу добу відбулися 183 бойові зіткнення, найгарячіше було на Покровському напрямку, ‒ Генштаб

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три удари п’ятьма ракетами та 75 авіаударів, скинувши 98 КАБів.

Розпочалась 920 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три удари п’ятьма ракетами та 75 авіаударів, скинувши 98 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 140 із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Суми, Глухів, Соснівка, Шалигине Сумської області; Харків, Чугуїв, Гоптівка, Семенівка, Сенькове, Глушківка Харківської області; Часів Яр, Дмитрівка, Дружба, Михайлівка, Селидове, Олександропіль, Водяне, Єгорівка, Солодке Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог 22 рази атакував біля Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.