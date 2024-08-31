Верховний суд РФ залишив у силі вирок учасникам “алуштинської групи” Хізб ут-Тахрір

Верховний суд Росії залишив чинним вирок чотирьом учасникам справи “алуштинської групи” Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляє “Кримська солідарність” з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

Касаційну скаргу розглянули 28 серпня. Один із в'язнів, Руслан Нагаєв, брав участь у судовому засіданні із лікарні.

Під час засідання Ельдар Кантиміров, Ленур Халілов, Руслан Месутов і Руслан Нагаєв заявили, що хочуть спілкуватись рідною кримськотатарською мовою, і попросили призначити перекладача.

Втім, суд відмовив у цьому, пославшись на те, що всі четверо політв'язнів “мешкали в Росії, навчалися в школах, де викладали російську мову”, отже вони достатньо володіють російською мовою.

В результаті суд не задовольнив жодного з аргументів захисту та залишив вирок у силі, а також відхилив скарги на рішення апеляційного суду.

Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму

Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.

Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.

Російська окупаційна адміністрація етапувала з Криму у в'язницю міста Верхньоуральська Челябінської області активіста з Білогірська Азамата Еюпова. Раніше його засудили на 17 років позбавлення волі. Нагадаємо, 19 липня 2022 воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарському активісту Азамату Еюпову. Його затримали ще 17 лютого 2021 року у Білогірську. Його звинувачують в "організації терористичної діяльності" та причетності до "Хізб ут-Тахрір".

16 червня Південний окружний військовий суд засудив активіста “Кримської солідарності” Ансара Османова на 20 років позбавлення волі. Перші п'ять років він має провести у в'язниці. Ансара Османова російські окупанти звинувачують в організації діяльності ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір.

Південний окружний військовий суд Росії засудив фігуранта справи “кримських мусульман” Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму. Ернеса Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір.

Український політв’язень у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров помер у СІЗО російського Новочеркаська.

У Росії кримського імама Раїфа Февзієва засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.