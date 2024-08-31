Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
ГоловнаСуспільствоВійна

На Курському напрямку Повітряні сили збили російський розвідувальний безпілотник “Оріон”

Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.

На Курському напрямку Повітряні сили збили російський розвідувальний безпілотник “Оріон”
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні сили ЗСУ

Близько 11:00 31 серпня на Курському напрямку Повітряні Сили збили російський безпілотний літальний апарат “Оріон”. 

Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Вага 1150 кг. Бойове навантаження 200 кг. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня".

Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies