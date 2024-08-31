На Курському напрямку Повітряні сили збили російський розвідувальний безпілотник “Оріон”

Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.

Близько 11:00 31 серпня на Курському напрямку Повітряні Сили збили російський безпілотний літальний апарат “Оріон”.

Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Вага 1150 кг. Бойове навантаження 200 кг. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня".

Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.