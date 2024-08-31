Окупанти вдарили по селу на Харківщині, постраждали люди (доповнено)

Сьогодні, 31 серпня, о 14:55 окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова на Харківщині. Загинули двоє людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що зараз на місці події горить будинок.
Попередньо постраждали 4 людини. Під завалами можливо перебувають люди. Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до восьми.
Доповнення. Пізніше у ОВА повідомили, що унаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються. Згодом додали, що кількість загиблих збільшилась до двох.
Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро - легкі, одна жінка - в середньому стані.