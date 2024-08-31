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Харківщина вчергове під ударами ворога: загинув чоловік, троє поранені

Окупанти обстріляли Куп'янськ та село Кам’яна Яруга Чугуївського району.

Харківщина вчергове під ударами ворога: загинув чоловік, троє поранені
обстріли Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Національна поліція України

Сьогодні, 31 серпня, окупанти вчергове обстріляли Харківщину. Один чоловік загинув, троє осіб поранені.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Унаслідок удару по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок. Потерпілих із уламковими пораненнями ушпиталили. 

Окупанти обстріляли Куп’янськ. В результаті удару дістав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув. 

На місцях подій працюють усі профільні служби.

Перед цим окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова на Харківщині. Є щонайменше восьмеро поранених. 

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