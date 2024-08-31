Харківщина вчергове під ударами ворога: загинув чоловік, троє поранені

Сьогодні, 31 серпня, окупанти вчергове обстріляли Харківщину. Один чоловік загинув, троє осіб поранені.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Унаслідок удару по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок. Потерпілих із уламковими пораненнями ушпиталили.

Окупанти обстріляли Куп’янськ. В результаті удару дістав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув.

На місцях подій працюють усі профільні служби.

Перед цим окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова на Харківщині. Є щонайменше восьмеро поранених.