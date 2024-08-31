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На Куп'янщині через ворожий артобстріл постраждали троє цивільних

Отримали поранення троє чоловіків віком 67, 38 та 77 років.

На Куп'янщині через ворожий артобстріл постраждали троє цивільних
Наслідки обстрілу
Фото: Харківська облпрокуратура

Сьогодні, 31 серпня, унаслідок ворожого артилерійського обстрілу села на Купʼянщині постраждали троє мирних мешканців.

Про це пише Харківська обласна прокуратура. 

Близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Новоосинове Купʼянського району. Отримали поранення троє чоловіків віком 67, 38 та 77 років.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Вилучені докази після російського обстрілу
Фото: Харківська облпрокуратура
Вилучені докази після російського обстрілу

29 серпня окупаційні війська вже атакували село Новоосинове. Тоді поранення отримали четверо людей. 

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