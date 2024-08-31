ЗСУ про призначення Гладкого начштабу Командування Сил безпілотних систем: "має відповідну освіту і значий досвід""

Упродовж 2018 - 2019 років Гладкий пройшов “усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності”.

У Збройних силах України прокоментували призначення Романа Гладкого начальником штабу Командування Сил безпілотних систем.

Військові зазначають, що капітан 1 рангу Роман Гладкий – офіцер з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних Силах України.

“У тому числі, у 2020 - 2023 роках – на посадах заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил, а згодом заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії - виконував завдання на різних напрямках. Зокрема, під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі”, ‒ йдеться у заяві.

Зазначено, що впродовж 2018 - 2019 років Гладкий пройшов “усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності”.

“Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебуває у стадії формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння, а, іноді, й тиші. Командування Сил безпілотних систем щиро сподівається на те, що засоби масової інформації та медійні особи перед поширенням будь-якої інформації будуть звертатися за офіційними коментарями. Ми завжди відкриті для спілкування настільки, наскільки це можливо”, ‒ додали військові.