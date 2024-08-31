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WSJ: США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16

Білий дім не виключив відправку техніків в Україну в майбутньому, але “найближчим часом вони туди не приїдуть”.

WSJ: США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16
F16
Фото: Wikipedia

Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію направити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема реактивних винищувачів F-16, через занепокоєння щодо безпеки.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на американських офіційних осіб.

Видання зазначає, що дебати щодо відправлення американських цивільних осіб до Києва тривають з перших днів війни. Перші шість із обіцяних 80 літаків F-16 прибули в Україну наприкінці липня.

“Рада національної безпеки розглянула пропозицію про направлення цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів F-16 та іншої військової зброї, але розвідувальна спільнота та інші визнали це наразі занадто ризикованим”, ‒ підкреслює WSJ.

Розвідники побоюються, що Росія “націлиться на американських підрядників в Україні”.

Посадовці США сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе більшу (і, можливо, всю) відповідальність за обслуговування винищувачів.

Білий дім не виключив відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але “найближчим часом вони туди не приїдуть”.

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