WSJ: США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16

Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію направити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема реактивних винищувачів F-16, через занепокоєння щодо безпеки.
Про це пише Wall Street Journal з посиланням на американських офіційних осіб.
Видання зазначає, що дебати щодо відправлення американських цивільних осіб до Києва тривають з перших днів війни. Перші шість із обіцяних 80 літаків F-16 прибули в Україну наприкінці липня.
“Рада національної безпеки розглянула пропозицію про направлення цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів F-16 та іншої військової зброї, але розвідувальна спільнота та інші визнали це наразі занадто ризикованим”, ‒ підкреслює WSJ.
Розвідники побоюються, що Росія “націлиться на американських підрядників в Україні”.
Посадовці США сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе більшу (і, можливо, всю) відповідальність за обслуговування винищувачів.
Білий дім не виключив відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але “найближчим часом вони туди не приїдуть”.
- Кілька днів тому в Україні в авіакатастрофі F-16 загинув досвідчений пілот Олексій Месь, літак розбився. Разом із Андрієм Пільщиковим вони доклали величезних зусиль для того, щоб американські винищувачі з'явилися в на озброєнні Повітряних сил України. Пільщиков загинув рік тому.
- Вчора президент України Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.