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Головне за п’ятницю, 30 серпня: обстріл Харкова, звільнення Олещука, Курська операція

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, відключення світла, медалі українських паралімпійців. Яким запам’ятається 919-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 30 серпня: обстріл Харкова, звільнення Олещука, Курська операція
Обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

30 серпня окупанти завдали ударів по Харкову, повідомив Олег Синєгубов.

За інформацією мера Ігоря Терехова, росіяни атакували місто КАБами.

Очільник Харківщини згодом повідомив, що ворог влучив у п'ять локацій в місті.

Відомо про сімох загиблих і 59 поранених, серед останніх – дев'ятеро дітей віком від 5 до 16 років. Серед загиблих – 14-річна дівчинка Софія.

Синєгубов додав, що щонайменше 20 травмованих перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані.

"Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі. На верхніх поверхах будинку, де було влучання, можуть перебувати люди — щонайменше одна жінка. Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі", – сказав очільник ОВА.

Прокуратура зазначила, що п'ять КАБів росіяни пускали зі Су-34 з території Бєлгородської області – за 25 км від лінії державного кордону.

Сили оборони України просунулися на курському напрямку ще до двох кілометрів, повідомив під час засідання Ставки головнокомандувач Олександр Сирський. Про це йдеться у повідомленні в Telegram президента Володимира Зеленського.

Військові взяли під контроль на цьому напрямку ще п'ять квадратних кілометрів. Також вони знову поповнили обмінний фонд.

Сирський розповів, що на всій лінії бойових дій тривають бої різної інтенсивності. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Сирський заявив, що станом на ранок всі атаки відбили.

Зеленський зі свого боку відповів, що зв'яжеться з Сирським окремо щодо інших деталей.

Також на ставці йшлося про підготовку шкіл до навчального року, зокрема аналіз будівництва укриттів.

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Генштаб ЗСУ повідомив, що, відповідно до наказу головнокомандувача, тимчасово виконуватиме обов'язки замість Олещука генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Наразі він - командувач повітряного командування «Центр».

Сьогодні Олещук опублікував допис зі зверненням до народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка заявила, що літак F-16 нібито збила українська ППО. Олещук сказав, що сподівається, що Мар'яна відповідатиме за свої дії в суді.

Укренерго повідомило про графік відключень світла 31 серпня.

За інформацією компанії, застосування і обсяг обмежень будуть такими: 

00.00 – 16.00 – одна черга відключень;

16.00 – 22.00 – дві черги;

22.00 – 24.00 – одна черга;

Компанія попередила, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Україна виборола на Паралімпіаді ще дві медалі, сьома і восьма нагороди України - “срібні”.

Сьогодні ж український плавець Олександр Комаров виграв золото Паралімпійських ігор-2024.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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