На ТОТ дефіцит медикаментів через політику загарбників

Через політику окупантів на ТОТ знову дефіцит ліків (ілюстративне фото)

На тимчасово окупованих Росією територіях України спостерігається дефіцит ліків.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Така ситуація склалась через те, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях надає пріоритет постачанню ліків військовим, водночас в аптеках спостерігається дефіцит.

Крім того, нестача ліків викликана бажанням окупаційних адміністрацій отримати лояльність населення через контроль цін. В свою чергу, це призводить до небажання бізнесу постачати ліки на ТОТ.

До того ж, якість російських ліків низька, і це ускладнює отримання медичної допомоги населенням.