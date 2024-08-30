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На ТОТ дефіцит медикаментів через політику загарбників

Окупанти надають пріоритет у постачанні ліків військовим.

На ТОТ дефіцит медикаментів через політику загарбників
Через політику окупантів на ТОТ знову дефіцит ліків (ілюстративне фото)
Фото: надано автором

На тимчасово окупованих Росією територіях України спостерігається дефіцит ліків.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Така ситуація склалась через те, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях надає пріоритет постачанню ліків військовим, водночас в аптеках спостерігається дефіцит.

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Крім того, нестача ліків викликана бажанням окупаційних адміністрацій отримати лояльність населення через контроль цін. В свою чергу, це призводить до небажання бізнесу постачати ліки на ТОТ.

До того ж, якість російських ліків низька, і це ускладнює отримання медичної допомоги населенням.

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