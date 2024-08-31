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Президент Чехії заперечив зв'язок між ситуацією біля Покровська та Курською операцією

Петр Павел не згоден з оцінками щодо послаблення оборони на Донеччині.

Президент Чехії заперечив зв'язок між ситуацією біля Покровська та Курською операцією
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Пришвидшення просування російських військ на Покровському напрямку не пов'язане напряму із Курською операцією, яку проводять Збройні Сили України. Таку думку кореспондентам "Радіо Свободи" озвучив президент Чехії Петр Павел.

За словами глави держави, величезні зусилля, які ворог спрямовує на те, щоб рухатися до Покровська, пов'язані з політичною ціллю захопити території чотирьох українських областей, які у Кремлі вважають своїми. І зробити це росіяни прагнуть в той час, поки погода дозволяє проведення масштабних наступальних дій.

Раніше деякі західні ЗМІ, серед яких Forbes, почали стверджувати, що Курська операція не призвела до очікуваного сповільнення просування окупантів на Донбасі, адже російська армія вирішила не перекидувати сили з цього напрямку на захист своєї території.

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