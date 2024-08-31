Зранку агресор вдари знову по Дніпропетровській області.

Цієї ночі українські сили ППО збили над Дніпропетровською областю три безпілотники росіян, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вночі ворог бив з артилерії по Нікополю та Марганцю. Постраждала 58-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, господарська споруда.

Понівечені адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка, а також медичний заклад та ліцей.

Окрім того, зачепило лінії електропередач і газогін.

Зранку агресор вдарив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, застосовуючи дрони й артилерію. Наслідки уточнюються.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчора внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині поранення отримали четверо цивільних. Поранені три жінки і 52-річний чоловік лікуватимуться вдома.