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Росіяни атакували вночі Нікополь та Марганець, постраждала жінка

Зранку агресор вдари знову по Дніпропетровській області.

Росіяни атакували вночі Нікополь та Марганець, постраждала жінка
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Цієї ночі українські сили ППО збили над Дніпропетровською областю три безпілотники росіян, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вночі ворог бив з артилерії по Нікополю та Марганцю. Постраждала 58-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. 

Пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, господарська споруда.

Понівечені адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка, а також медичний заклад та ліцей. 

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Окрім того, зачепило лінії електропередач і газогін.

Зранку агресор вдарив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, застосовуючи дрони й артилерію. Наслідки уточнюються.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчора внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині поранення отримали четверо цивільних. Поранені три жінки і 52-річний чоловік лікуватимуться вдома. 

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