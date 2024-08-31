У Бериславі росіяни вбили 60-річного чоловіка

Через російську агресію на Херсонщині 3 людини дістали поранення.

Сьогодні вранці внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув житель Берислава на Херсонщині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“На жаль, 60-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям”, ‒ зазначив він.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Тягинка, Берислав, Михайлівка, Козацьке, Дар'ївка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Антонівка, Благовіщенське, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Інженерне, Комишани, Потьомкине, Архангельське та місто Херсон.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю, банківську установу та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль.