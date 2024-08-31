Головне за ніч та ранок суботи, 31 серпня: наслідки удару по Харкову, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 183 бойових зіткнення , бої на Куп'янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Окупанти за добу завдали по Сумщині 312 ударів

У ніч на 31 серпня ворог вдарив по Україні балістичною ракетою “Іскандер-М” із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними безпілотниками Shahed із Курської області.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Унаслідок протиповітряного бою збито:

24 дронів Shahed,

25 безпілотників – локаційно втрачені (упали самостійно).

Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Унаслідок ворожого удару по Харкову за даними станом на ранок суботи постраждали 97 людей, з них ‒ 22 неповнолітніх, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Учора ввечері повідомлялося про 7 загиблих, сьогодні очільник ОВА повідомив про 6 жертв: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

З 22 постраждалих у п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини ‒ важкий.

Ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів 1- приміщення підприємства.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ударів п’ятьма ракетами та 75 авіаударів, скинувши 98 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 140 із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ятьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.

На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1360 військових, 8 танків, 42 артилерійські системи. Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року склали орієнтовно 614 950 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою київського метрополітену між станціями “Либідська” та “Деміївська” пройшов перший пробний поїзд, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У складі цього поїзду був спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно. Також вагон перевіряє та тестує пробний поїзд і безпекові системи руху на різних швидкостях.

Кличко зауважив, що для запуску першого пробного поїзда здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю та посиленими ділянками.

“Надалі в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами. Роботи тривають в цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів”, - запевнив мер столиці.

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