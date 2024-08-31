На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо про загибель призера Всесвітніх ігор, заслуженого майстра спорту України Романа Головатюка.

Про це повідомили у пресслужбі Кам'янець-Подільської міської ради та у Комітеті молоді і спорту ВРУ.

Роман Головатюк вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

"Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой", – зазначили у комітеті.

У Кам'янець-Подільській міській раді додали, що Роман Головатюк зробив потужний внесок в розвиток українського спорту. За покликом серця Роман полишив спортивну кар'єру, і з перших днів п війни пішов добровольцем.

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 в с. Красноставці, Чемеровецького району, Хмельницької області. У 2012 році вступив у Подільський державний аграрно-технічний університет. У 2014 році почав займатися у секції кікбоксингу.