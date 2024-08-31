Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк

Спортсмен із перших днів війни пішов служити добровольцем.

На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк
Кікбоксер Роман Головатюк
Фото: Кам'янець-Подільська міська рада

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо про загибель призера Всесвітніх ігор, заслуженого майстра спорту України Романа Головатюка. 

Про це повідомили у пресслужбі Кам'янець-Подільської міської ради та у Комітеті молоді і спорту ВРУ. 

Роман Головатюк вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO. 

"Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой", – зазначили у комітеті.

У Кам'янець-Подільській міській раді додали, що Роман Головатюк зробив потужний внесок в розвиток українського спорту. За покликом серця Роман полишив спортивну кар'єру, і з перших днів п війни пішов добровольцем.

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 в с. Красноставці, Чемеровецького району, Хмельницької області. У 2012 році вступив у Подільський державний аграрно-технічний університет. У 2014 році почав займатися у секції кікбоксингу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies