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Щонайменше п'ятеро людей загинули через атаку РФ по Часовому Яру

Снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку.

Щонайменше п'ятеро людей загинули через атаку РФ по Часовому Яру
Часів Яр, фото ілюстративне
Фото: Радіо Свобода

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру, що на Донеччині.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі – чоловіки від 24 до 38 років.

"Часів Яр – місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь", – наголосив Філашкін.

За минулу добу 30 серпня росіяни вбили двох жителів Донецької області ‒ у Кураховому і Гірнику.

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