Щонайменше п'ятеро людей загинули через атаку РФ по Часовому Яру

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру, що на Донеччині.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі – чоловіки від 24 до 38 років.
"Часів Яр – місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь", – наголосив Філашкін.
За минулу добу 30 серпня росіяни вбили двох жителів Донецької області ‒ у Кураховому і Гірнику.