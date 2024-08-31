За три дні із Костянтинівки та району вдалося евакуювати 86 дітей

У Костянтинівській громаді Донеччини триває обов’язкова евакуація родин із дітьми. За три дні звідти вдалося евакуювати 86 дітей.

Про це повідомили у Нацполіції.

З населених пунктів, розташованих менш ніж за 10 км від фронту, малечу та батьків вивозять на бронетранспорті. Заходи проводять співробітники Нацполіції та ДСНС спільно з міською військовою адміністрацією.

Через близькість фронту мешканці почали виїжджати до більш безпечних регіонів, проте багато родин з дітьми ще лишаються. До початку евакуації на території громади мешкало 2129 дітей.

Аби врятувати життя малечі, задіяно максимальні сили поліції. Спільно з ДСНС створено три групи оповіщення, які об’їжджають вулиці та попереджають про необхідність евакуації. Піші патрулі обходять адреси, де живуть родини з дітьми, та пропонують допомогу у виїзді.

У селах, наближених до зони боїв, працюють 5 екіпажів на бронекапсулах. Дітей евакуюють тільки разом з батьками або особами, які їх замінюють. Для кожної дитини заготовлено захисні комплекти – бронежилети та каски.

Російські війська щодня атакують Костянтинівку з артилерії, дронів тощо. За тиждень у місті - один загиблий і 11 поранених.