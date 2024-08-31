У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію у зруйнованій 12-поверхівці

У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію у зруйнованій напередодні росіянами 12-поверхівці.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Наразі на місці події завершені пошуково-рятувальні роботи. триває ліквідація наслідків прильотів. Маємо розуміння того, що зруйнована частина будинку, де було влучання, буде розібрана. На місцях працюють усі профільні служби, волонтерські та благодійні організації", – зазначив Олег Синєгубов.

За допомогою у розселенні звернулися 20 жителів.

"Маємо достатній резерв в місцях компактного розташування, де можемо розселити постраждалих. На місцях люди отримують усію необхідну допомогу. Решта постраждалих знайшли житло самостійно", – додав начальник Харківської ОВА.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів та 1 приміщення підприємства.

Напередодні близько 15:30 ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському районах та в центральній частині Харкова. Внаслідок удару загинули 7 людей, ще 97 дістали поранень. Найбільше постраждалих внаслідок влучання у 12-поверховий будинок в Індустріальному районі

Вчора ввечері повідомлялося про 7 загиблих, сьогодні очільник ОВА повідомив про 6 жертв: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

31 серпня в обласному центрі оголосили траур.