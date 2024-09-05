У авіакатастрофі гелікоптера Мі-2 загинув пластун зі Львівщини

У авіакатастрофі гелікоптера Мі-2, яка сталася 30 серпня, загинув пілот, пластун Назарій Проказюк.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Пласту.

Назарій Проказюк

Гелікоптер упав у Львівській області під час виконання навчально-тренувального польоту.

Проказюк - уродженець села Гаї Бродівського району Львівщини. Був учасником пластових таборів «Шашкевичів край», «Слідами дивізії «Галичина», «Звитяга», низки мандрівок та акцій. Пластову присягу склав в 2011 році і активно пластував орієнтовно до 2013 року.

Вищу освіту здобув у Харківському національному авіаційному університеті Повітряних сил ім. І. Кожедуба. Після закінчення служив у військовій частині в місті Чугуїв Харківської області. Був капітаном, командиром вертольота вертолітної ланки вертолітної ескадрильї військової частини.

З початком повномасштабного вторгнення РФ спільно з побратимами перевозив обладнання і всієї техніки частини з Харківщини до Львівської області. Там працював у навчальній авіаційній бригаді. Здійснював бойові вильоти, був учасником бойових дій.

Поховали пілота з військовими почестями 3 вересня в рідному селі.