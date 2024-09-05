​Кількість загиблих внаслідок російського удару по Полтаві зросла до 54

Ще 297 людей постраждало. Роботи тривають, бо під завалами можуть бути люди.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Ще 297 людей постраждало.

Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб.

Наразі вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.



Удар росіян по Полтаві