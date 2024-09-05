​Кількість загиблих внаслідок російського удару по Полтаві зросла до 54

Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Ще 297 людей постраждало.
Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб.
Наразі вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.
Удар росіян по Полтаві
- Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку.
- Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії. Окрім правоохоронців, обставини російського удару також розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.
- У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими.
- 65 осіб, які зазнали ушкоджень внаслідок балістичної атаки, перебувають у важкому стані. Стан 146 пацієнтів оцінюється як середній, ще 87 мають легкі травми.