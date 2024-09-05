Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, 53 поранені
У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, 53 поранені
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
ГоловнаСуспільствоВійна

​Кількість загиблих внаслідок російського удару по Полтаві зросла до 54

Ще 297 людей постраждало. Роботи тривають, бо під завалами можуть бути люди.

​Кількість загиблих внаслідок російського удару по Полтаві зросла до 54
Полтава, наслідки удару
Фото: МВС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. 

Ще 297 людей постраждало.

Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб.

Наразі вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.

Удар росіян по Полтаві

  • Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку.
  • Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії. Окрім правоохоронців, обставини російського удару також розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.
  • У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими
  • 65 осіб, які зазнали ушкоджень внаслідок балістичної атаки, перебувають у важкому стані. Стан 146 пацієнтів оцінюється як середній, ще 87 мають легкі травми. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies