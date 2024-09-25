Філашкін: у Вугледар намагаються заходити ДРГ, однак російських військ у місті немає

У Вугледарі досі залишаються 100 мирних жителів. Водночас, у місті немає російських військ, лише фіксують спроби прорриву окремих ворожих ДРГ.

Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається прорвати там нашу лінію оборони, але наші захисники роблять усе можливе і неможливе. Спалили величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має просування. У місті зараз залишаються близько 100 осіб, які відмовляються виїжджати", — каже Філашкін.

Також він додає, що завозити людям у Вугледар гуманітарну допомогу дуже складно, тому що ворог прострілює всі шляхи.

За словами Філашкіна, на околицях міста ворога ще немає, але заходять окремі російські ДРГ, воїни ЗСУ вибивають ці групи.

"Місто не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде", — наголошує очільник ОВА.