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Філашкін: у Вугледар намагаються заходити ДРГ, однак російських військ у місті немає

У місті залишаються 100 мирних жителів.

Філашкін: у Вугледар намагаються заходити ДРГ, однак російських військ у місті немає
наслідки російських обстрілів Вугледара на Донеччині
Фото: Facebook/Павло Кириленко

У Вугледарі досі залишаються 100 мирних жителів. Водночас, у місті немає російських військ, лише фіксують спроби прорриву окремих ворожих ДРГ.

Про це заявив очільник Донецької  ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається прорвати там нашу лінію оборони, але наші захисники роблять усе можливе і неможливе. Спалили величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має просування. У місті зараз залишаються близько 100 осіб, які відмовляються виїжджати", — каже Філашкін.

Також він додає, що завозити людям у Вугледар гуманітарну допомогу дуже складно, тому що ворог прострілює всі шляхи.

За словами Філашкіна, на околицях міста ворога ще немає, але заходять окремі російські ДРГ, воїни ЗСУ вибивають ці групи.

"Місто не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде", — наголошує очільник ОВА.

  • Ситуація у Вугледарі: очільник ЦПД заявив, що ситуація навколо міста критична та продовжує ускладнюватися. Ворог пробує оточити населений пункт, а паралельно з цим, вони його просто рівняють із землею артилерією, КАБАми тощо.
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