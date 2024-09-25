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Росіяни відбирають техніку в українців на ТОТ для потреб на фронті

Окупанти "конфісковують" техніку у жителів тимчасово окупованого Маріуполя на потреби так званої "сво".

Росіяни відбирають техніку в українців на ТОТ для потреб на фронті
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Маріуполі так звані "судові пристави" почали відбирати в українців техніку для російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські "судові пристави" передали міністерству нападу РФ самохідну землерийну машину, яку вилучили в місцевого мешканця, а екскаватор марки "Hyundai Robex" був конфіскований під вигаданим приводом і переданий у власність РФ. 

Після чого показово його вручили представникам російських окупаційних військ.

"Це ще одна схема привласнення майна українців на тимчасово загарбаних територіях України. На господарів складаються протоколи за придуманими злочинами чи правопорушеннями. І у максимально короткий час “законно” передаються у власність країни терориста", — зазначають у ЦНС. 

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