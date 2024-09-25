Український Червоний Хрест відремонтував у Херсоні укриття, розміщене на території однієї з лікарень міста.

Тепер у лікарні є умови для безпечного і комфортного перебування пацієнтів в укритті під час повітряних тривог, які в Херсоні – часті й регулярні.

Ремонтні роботи проводять Херсонською обласною організацією Українського Червоного Хреста за підтримки Швейцарського Червоного Хреста.

Фото: Український Червоний Хрест Український Червоний Хрест відремонтував укриття в лікарні Херсона

“В умовах постійних обстрілів міста дуже важливо, щоб люди мали місця, які б їх захистили від вибухових хвиль та уламкових поранень. Український Червоний Хрест допомагає лікарням створити чи відремонтувати наявні безпечні укриття, у яких у разі обстрілів продовжувалася б надаватися медична допомога пацієнтам. Наразі проводиться низка ремонтних робіт для відновлення інших лікарень міста”, – йдеться у заяві Українського Червоного Хреста.

Фото: Український Червоний Хрест Укриття лікарні в Херсоні

Фото: Український Червоний Хрест Туалет в укритті лікарні в Херсоні