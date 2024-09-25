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У Херсоні відновили укриття лікарні, де пацієнти можуть безпечно перебувати в тривогу

Український Червоний Хрест відремонтував у Херсоні укриття, розміщене на території однієї з лікарень міста.

У Херсоні відновили укриття лікарні, де пацієнти можуть безпечно перебувати в тривогу
Укриття в одній із лікарень Херсона
Фото: Український Червоний Хрест

Тепер у лікарні є умови для безпечного і комфортного перебування пацієнтів в укритті під час повітряних тривог, які в Херсоні – часті й регулярні.

Ремонтні роботи проводять Херсонською обласною організацією Українського Червоного Хреста за підтримки Швейцарського Червоного Хреста.

Український Червоний Хрест відремонтував укриття в лікарні Херсона
Фото: Український Червоний Хрест
Український Червоний Хрест відремонтував укриття в лікарні Херсона

“В умовах постійних обстрілів міста дуже важливо, щоб люди мали місця, які б їх захистили від вибухових хвиль та уламкових поранень. Український Червоний Хрест допомагає лікарням створити чи відремонтувати наявні безпечні укриття, у яких у разі обстрілів продовжувалася б надаватися медична допомога пацієнтам. Наразі проводиться низка ремонтних робіт для відновлення інших лікарень міста”, – йдеться у заяві Українського Червоного Хреста.

Укриття лікарні в Херсоні
Фото: Український Червоний Хрест
Укриття лікарні в Херсоні

Туалет в укритті лікарні в Херсоні
Фото: Український Червоний Хрест
Туалет в укритті лікарні в Херсоні

Укриття лікарні в Херсоні
Фото: Український Червоний Хрест
Укриття лікарні в Херсоні

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