Російський дрон скинув вибухівку на лікарню у Херсоні

Російські окупанти атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки постраждала жінка.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Тілесні ушкодження отримала 25-річна медична сестра цього закладу охорони здоров’я. У неї вибухова травма та уламкове поранення ноги", — повідомив він.
Медичну допомогу потерпілій надали одразу на місці.
- У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на маршрутку. Внаслідок атаки постраждали четверо пасажирів. Поранень зазнали також двоє цивільних, які перебували на вулиці під час удару.