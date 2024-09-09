Російський дрон скинув вибухівку на лікарню у Херсоні

Російські окупанти атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Тілесні ушкодження отримала 25-річна медична сестра цього закладу охорони здоров’я. У неї вибухова травма та уламкове поранення ноги", — повідомив він.

Медичну допомогу потерпілій надали одразу на місці.