В Україні запустили послугу онлайн-одруження через "Дію"

Весь процес триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в застосунку, а паперова версія надійде поштою.

В Україні запустили послугу онлайн-одруження через додаток "Дія"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо шлюб онлайн у Дії. Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у Дії, - написав він.

"Завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами. Доєднуйтеся до диджитал-церемонії з реєстратором там, де забажаєте. Вирішуйте, чи хочете змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне, просто в застосунку", - додав міністр.

Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в "Дії", а паперова версія надійде поштою.

"Креативний спосіб здивувати свою половинку - зробити пропозицію в "Дії". Перевіряйте з коханими, як це працює, вже зараз", - зазначив Федоров.

Він також додав, що шлюб-онлайн - це лише початок, основа для цифровізації інших послуг, які скоро зʼявляться в "Дії".

Одруження через "Дію"

30 березня Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків:

У застосунку відправити відповідну заяву

Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку

Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Нещодавно на порталі "Дія" з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Станом на серпень, українці подали більше 30 тисяч заяв про шлюб.

У червні по відеозв'язку через "Дію" одружилися перші три пари.

Зазначимо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.

Станом на червень минулого року від початку повномасштабного вторгнення РФ.в Україні зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.