У Лубнах на Полтавщині чоловік кинув гранату в натовп

У Лубнах Полтавської області чоловік кинув у натовп гранату. Троє місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження, а тіло імовірно причетного до вибуху виявили неподалік місця події.

Як повідомили у ГУ Нацполції у Полтавській області, до Лубенського райвідділу поліції 8 вересня близько 23-ї години надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати. Унаслідок вибуху травмовано троє людей 1982, 1983 та 1993 року народження. Їх госпіталізували.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, медики та рятувальники.

"Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу", – повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Разом з тим за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.