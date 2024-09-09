У Купʼянську через російську атаку дроном постраждали двоє цивільних

Отримали поранення двоє чоловіків віком 71 та 49 років.

У Куп'янську через атаку РФ постраждали 2 цивільних

Сьогодні вранці, близько 8:00, російські війська вдарили FPV-дроном по м. Купʼянськ на Харківщині. Отримали поранення двоє чоловіків віком 71 та 49 років.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Медики надали допомогу потерпілим.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Вчора унаслідок обстрілу Куп'янська постраждала мирна жителька.