У двох районах Київської області почалися пожежі унаслідок російської атаки

У двох районах Київської області внаслідок збиття ворожих цілей горіла трава і лісова підстилка. Вогонь уже загасили, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Потерпілих серед населення немає, але триває фіксація наслідків.

"В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів сталися загорання травʼяного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані", – сказав він.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.