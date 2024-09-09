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На Херсонщині через російську агресію поранені 11 людей

Під російськими ударами опинилися 20 населених пунктів області.

На Херсонщині через російську агресію поранені 11 людей
авіаудари по Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російські війська атакували 20 населених пунктів області. Через російську агресію поранені 11 людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівка, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківка, Качкарівка, Станіслав, Садове, Одрадокам'янка, Токарівка, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили магазин, газопровід та приватні автомобілі. 

У ніч на 8 вересня росіяни атакували село Комишани Херсонського району, через обстріл поранено чотирьох жителів.

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