На Херсонщині через російську агресію поранені 11 людей

Упродовж доби російські війська атакували 20 населених пунктів області. Через російську агресію поранені 11 людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівка, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківка, Качкарівка, Станіслав, Садове, Одрадокам'янка, Токарівка, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили магазин, газопровід та приватні автомобілі.

У ніч на 8 вересня росіяни атакували село Комишани Херсонського району, через обстріл поранено чотирьох жителів.