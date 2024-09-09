Протягом тижня значно зросла кількість атак Росії на Придніпровському напрямку

Також ворог активніше атакував на Курахівському та низці інших напрямків.

Протягом минулого тижня відбулося 1315 бойових зіткнень. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 19 ракетних ударів (80 ракет), 550 авіаударів (727 КАБів), провів близько 30000 обстрілів (859 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському окупанти провели 34 атаки, зокрема в районах населених пунктів Стариця, Липці і Вовчанськ. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку ворог проводив основні наступальні дії біля Колісниківки, Стельмахівки, Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, М'ясожарівки, Андріївки, Берестового і Лозової. На цьому напрямку відбили 125 атак.

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 156 атак противника. Ворог концентрував основні зусилля у районах Макіївки, Греківки, Новосадовго, Дружелюбівки, Невського та Чернищини, також Торського, Діброви та Тернів", – сказав речник.

На Сіверському захисники відбили 48 атак, зокрема, в районах Переїзного, Виїмки, Івано-Даріївки, Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку оборонці відбили 60 атак. Найактивнішим ворог був у районах Майського, Маркового, Іванопілля, Андріївки, Григорівки та Кліщіївки, а найбільше – біля Калинівки, Ступочок і Білої Гори та в районі Часового Яру.

На Торецькому протягом тижня росіяни провели 104 безрезультатні штурми неподалік Романівки, Щербинівки, Курдюмівки, Нелипівки, Леондівки, Торецька, Нью-Йорка і Сухої Балки.

На Покровському захисники відбили 376 атак. Основні зусилля окупантів були в районі населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Олександропіль, Новотроїцьке, Селидове, Крутий Яр, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Лисівки, Желанного, Костянтинівки, Галицинівки, Української, Георгіївки, де ворог 289 разів безрезультатно намагався прорвати оборону.

На Времівському захисники відбили 76 атак у районах населених пунктів Старомайорське, Макарівка, Водяне, Костянтинівка і Вугледар.

На Оріхівському ворог десять разів атакував позиції українських військ, в основному поблизу Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники протягом минулого тижня намагалися витіснити українські підрозділи з займаних позицій. Російські окупанти здійснили 37 безуспішних атак на позиції українських підрозділів на цьому напрямку", – сказав речник.