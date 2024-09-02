Протягом тижня кількість боїв зросла на більшості напрямків

За тиждень відбулося 1257 бойових зіткнень. Росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. Росія завдала 25 ракетних ударів, задіявши 169 ракет, 541 авіаудару (744 КАБ), провела 850 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському росіяни провели 35 атак, зокрема в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Плетенівка, Липці і Вовчанськ. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

“На Куп’янському напрямку російські окупанти минулого тижня проводили свої атаки біля Петропалівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Кругляківки. На цьому напрямку українські воїни відбили 160 атак противника. На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 134 атаки противника. Російські окупанти концентрували свої зусилля у районах Невського, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Торського, Твердохлібового, Чернещини та у Серебрянському лісі”, – сказав він.

На Сіверському Сили оборони відбили 45 атак, зокрема в районах Переїзного, Виїмки, Івано-Даріївки, Білогорівки, Верхньокам’янського і Спірного.

На Краматорському Сили оборони відбили 87 атак. Найбільш активним загарбники були у районах Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому було 117 штурмів проти позицій українських військ неподалік Північного, Сухої Балки, Дружелюбівки, Нелипівки, Торецька, Нью-Йорка і Залізного.

На Покровському захисники відбили 388 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районі населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка, Селидове, Михайлівка.

На Курахівському оборонці продовжують стримувати ворога, зокрема, біля Карлівки, Невельского, Первомайського, Костянтинівки, де росіяни 182 рази намагалися прорвати оборону.

На Времівському оборонці відбили 81 атаку в районах населених пунктів Пречистівка, Роздольне, Макарівка, Водяне, Костянтинівка і Вугледар.

На Оріхівському напрямку ворог протягом тижня атакував 14 разів, в основному в районі Роботиного і Малої Токмачки.

“На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з займаних позицій. Протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 14 безуспішних атак на позиції українських підрозділів”, – додав речник.