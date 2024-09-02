Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро

Російська армія під ранок 2 вересня влаштувала чергову масовану атаку. Вибухи пролунали в Києві і Харкові, повідомила місцева влада.

На столицю ворог, за попередніми даними, випустив балістику. Є виклики в декілька районів, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За даними мера на 6:25, до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували.

У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин" та вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

За інформацією Попка, удар був комбінованим;

"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., рф. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!" – написав він.

Майже одночасно з атакою на столицю про вибух у Харкові мер Ігор Терехов повідомив о 5:31.

"Знову у Харкові було чутно вибух. У місті чи на його околицях - зʼясовуємо", – сказав він.

Ця атака вже не перша для міста за ніч – після опівночі росіяни вдарили по ньому "шахедами". Було пошкоджено будинки та іншу цивільну інфраструктуру, писав голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві. Щодо жертв та постраждалих - наразі інформація не надходила", – уточнив згодом Терехов.

Станом на 5:40 на Київ, за даними Повітряних сил, летіла остання з випущених зараз група крилатих ракет.